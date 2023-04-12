ضربت حتى الموت.. استعجال تحريات المباحث في وفاة ربة منزل علي يد زوجها بكرداسة

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة في وفاة ربة منزل تحت تأثير والضرب والتعذيب من قبل زوجها بكرداسة، عقب ورود تقرير الطب الشرعي لإثبات الصفة التشريحية لجثة المجني عليها لبيان اسباب الوفاة.

وأفادت التحريات أن المتهم تشاجر مع زوجته ( المجني عليها) بسبب خلافات أسرية، وتطور الشجار لقيام الزوج بالاعتداء عليها بالضرب المبرح حتي خرت مغشيه عليها فاقده الحركة.

وتشير التحريات أن المتهم لم يكن يعلم بوفاة زوجته حينما قام بنقلها الي المستشفي، إلا أن الطوارئ حينما تفحصت جسدها كانت قد فارقت الحياة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجده بمقتل ربة منزل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة مي م ع، 25عاما، مصابه بكدمات وجروح متفرقة في جسدها.

وبعمل التحريات تبين أن زوج المجنى عليه اقدم علي إنهاء حياتها بسبب خلافات بينهما.