ضبط قائد سيارة وضع طفلا على قدمه وسمح له بالقيادة فى بنى سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة بوضع طفل على قدمه والسماح له بالقيادة والقيام بحركات إستعراضية ببنى سويف.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بوضع طفل على قدمه أثناء قيادته سيارة والسماح له بالقيادة ، والقيام بحركات إستعراضية على الطريق بكورنيش بنى سويف ، مُعرضاً حياته وحياة المواطنين للخطر.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة سالفة الذكر وإعلان قائدها بما تم تداوله فى هذا الشأن ، حيث أفاد بأنه كان متوقف على طريق الكورنيش ونجله يجلس على قدميه وأن ما نشر ليس له أساس من الصحة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.