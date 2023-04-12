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الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين في القدس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء ثلاثة فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين في أثناء توجههم للصلاة في المسجد الأقصى، وثالث تم اعتقاله بعد اقتحام بلدة العيسوية، مبيّناً أن الاحتلال أبعد اليوم ستة فتية عن الأقصى، وذلك بمنعهم من دخوله.

في ذات السياق، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب، على مجموعة من الشبان، عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، كما اقتلع مستوطنون عشرات أشجار الزيتون في مدينة نابلس، في إطار اعتدءاتهم اليومية على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال ثلاثة فلسطينيين القدس المحتلة فلسطين