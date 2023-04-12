رغم الطقس السيء.. انتظام الدراسة غدا بمدارس القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه لا يوجد تعطيل للدراسة غدا الأربعاء بسبب الأمطار والطقس السيئ الذي شهدتها المحافظة الليلة، والتي صاحبها رعد وبرق وثلوج، مشيرًا إلى استمرار أداء الطلاب لامتحانات الشهر التي تجري بالمدارس والمهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي.



فيما أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية فور هطول الأمطار الغزيرة، مساء اليوم الثلاثاء، بمدينه بنها، وذلك لمتابعة مجهودات عمليات رفع مياه الأمطار وتوزيع وانتشار المعدات للتعامل السريع مع تداعيات الطقس غير المستقر التي تشهدها المحافظة، ولتسهيل الحركة المرورية بمدينة بنها.

وتفقد محافظ القليوبية، عددً من الشوارع والمناطق بمدينة بنها من بينها منطقة الفلل ونفق الإشارة ونفق شعراوي ونفق كلية علوم وميدان محطة القطار وشارع غرب الإستاد وشارع فريد ندا، لمُتابعة قيام الأجهزة المعنية بالتعامل مع رفع مياه الأمطار نتيجة لعدم استقرار الأحوال الجوية، واطمئن على استمرار تواجد المعدات الخاصة بأعمال رفع تجمعات المياه خاصة بمنازل ومطالع الكباري والأنفاق والشوارع الرئيسية والفرعية.