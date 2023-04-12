انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق منزل بالمنيب

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل منزل منطقة المنيب، ورفع الآثار المادية الحريق لمعرفة سبب اندلاعه، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وافادت التحريات الأولية أن الحريق لم يسفر عن وجود إصابات ، ولا يرجح أن هناك شبهة جنائية وراء الحريق.

كان تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من منزل بشارع الجامع

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء للسيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وتبين بالفحص نشوب حريق داخل منزل رقم 30 بشارع خالد بن الوليد، وحاصرت قوات الدفاع المدني مصدر النيران دون امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.