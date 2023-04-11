إنتر ميلان يهزم بنفيكا بهدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

فاز فريق إنتر ميلان على مضيفه بنفيكا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب النور، في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف إنتر ميلان الأول نيكولو باريلا في الدقيقة 51، وأضاف روميلو لوكاكو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 82.

بدأ إنتر ميلان المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: ماتيودراميان - اتشيربي - باستوني - دومفريس - ديماركو.

خط الوسط: نيكولوباريلا - بروزوفيتش - هينريك مخيتاريان.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - إيدين دجيكو.

وبهذا الفوز، وضع النيترازوري قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري.