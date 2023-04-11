مانشستر سيتي يقسو على بايرن ميونخ بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

انتصر نادي مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد على ضيفه بايرن ميونخ، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب الاتحاد في إنجلترا.

أحرز الهدف الأول اللاعب رودري بصاروخية لا تصد بقدمه اليسرى في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، وجاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب بيرناردو سيلفا برأسية رائعة في الدقيقة 70، وسجل الهدف الثالث الدبابة النرويجية اللاعب إيرلينج هالاند في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة تألقا كبيرا من حارس بايرن ميونخ اللاعب يان سومر، رغم سكون شباكه ثلاث أهداف.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب على ملعب "أليانز آرينا" يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري، على أن يلعب المتأهل مانشستر سيتي وبايرن ميونخ ضد الفريق المتأهل من مواجهة ريال مدريد وتشيلسي، أما الفائز من مباراة ميلان ونابولي سيلعب ضد الفائز من لقاء إنتر ميلان وبنفيكا.

ويُقام ذهاب الدور نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، فيما ستكون مواجهات الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته، على أن يكون النهائي يوم 10 يونيو.