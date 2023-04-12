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الأربعاء 12 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رعد وبرق وأمطار علي مراكز وقري محافظة الشرقية

أمطار الشرقية
أمطار الشرقية
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شهدت محافظة الشرقية منذ قليل، حالة من الطقس السيء علي أغلب مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث سقطت أمطار غزيرة مصاحبة برعد وبرق ورياح.

وأعلنَّ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة موجة تقلبات الطقس وعدم استقرار الأحوال الجوية بنطاق المحافظة.

ووجهَّ المحافظ رؤساء المركز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة بضرورة التنسيق فيما بينهم وبين شركتى الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي للعمل على تذليل أية معوقات قد تحدث جراء سقوط مياه الأمطاروسط تأكيد على ضرورة استمرار أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وشبكات الكهرباء وإزالة العوازل والنزلات الموجودة بمختلف أنحاء المحافظة، فضلًا عن تسليك البالوعات ومصارف مياه الأمطار والمصارف المائية وذلك لمنع حدوث أية أزمات أو أمور طارئة من شأنها أن إعاقة الحركة حال سقوط مياه الأمطار.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت فى بيانٍ لها من موجة عدم استقرار فى الأحوال الجوية وسط توقعات بسقوط أمطار على أنحاء متفرقة بالبلاد.

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