روسيا وأرمينيا تجددان التزامهما بتعزيز الأمن في أوراسيا

أكدت روسيا وأرمينيا، التزامهما بتعزيز الأمن في منطقة أوراسيا ومنع تقويض التعاون.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم /الثلاثاء/، بعد مشاورات بين نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو ووزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، إن موسكو ويريفان أكدتا التزامهما بتعزيز الأمن في أوراسيا.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأضافت الخارجية الروسية "ناقش الجانبان مجموعة واسعة من قضايا التعاون ضمن صيغ متعددة الأطراف مع التركيز على التعاون في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون، وأكدوا التزامهم بتوحيد الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في الفضاء الأوراسي، وتجنب تقويض فعالية الآليات التي تهدف إلى تعاون عملي شامل ومتبادل المنفعة".

وتبادل الدبلوماسيان وجهات النظر حول مشاكل منطقة آسيا والمحيط الهادي والعلاقات الثنائية مع دول منفردة في المنطقة.

إلى جانب ذلك، ناقشا الوضع في جنوب القوقاز، بما في ذلك الخطوات التي اتخذتها دول المنطقة لتعزيز تطبيع الوضع واستئناف العلاقات الاقتصادية والنقل.