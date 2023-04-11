صرف الإسكندرية: تمركز 150 سيارة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار

شهدت محافظة الاسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، أمطار خفيفة إلي متوسطة علي مختلف مناطق المحافظة.



وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، إن الامطار بدأت خفيفة علي مختلف مناطق الإسكندرية بدات من ظهر اليوم وزادت غزارتها إلي متوسطة في السادسة مساء علي بعض المناطق، ووصلت لغزيرة مساءا ومتوقع استمرارها طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية حتي يوم الغد ولم تتسبب في أي تجمعات مياه أو أي إعاقة مرورية.

وأكد “نافع” علي استمرار تمركز ١٥٠ سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات وتخفيض مناسيب بيارات المحطات علي مدار الساعة.

جدير بالذكر انه تم رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات من صباح اليوم للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به محافظة الإسكندرية طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتي استقرار الحالة.



ومن المتوقع ان تشهد محافظة الاسكندرية خلال فترة الليل امطار متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا على أن تزيد شدتها مع الساعات الاولى ليوم غدا الاربعاء، لتكون متوسطة تغزر وتكون رعدية احيانا قد تكون مصحوبة بتساقط حبات البرد وخاصة شمال وغرب المحافظة على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح وسرعة الرياح من 50-60 كم / ساعة وارتفاع الموج 2.5-3 امتار.

ونناشد المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار علي رقم الخط الساخن ١٧٥ أو علي رسايل صفحة الشركة علي موقع الفيس بوك.