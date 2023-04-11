3 بطولات ومؤتمر دولي.. أنظار العالم تتجه إلى مصر في عام النشاط البارالمبي

تتجه أنظار العالم هذا العام إلى مصر حيث تقام العديد من البطولات والمؤتمرات البارالمبية الدولية خلال الفترة القادمة من بطولات دولية ومؤتمر علمى يقام لأول مرة فى دولة من خارج أوروبا واليوم الوطني البارالمبى .

أعلن مجلس إدارة اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى حالة الطوارئ القصوى للإعداد لتنظيم عدد من البطولات العالمية على أرض مصر ليكون هذا العام عام الرياضة البارالمبية العالمية على أرض مصر .

فى ظل حالة التوهج التى تعيشها البلاد فى تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى فى جميع الالعاب .

وتكون محط أنظار العالم خلال الفترة القادمة .

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى أن الأسرة البارالمبية المصرية سوف تعيش أحداثا عالمية متميزه هذا العام بفضل ثقة المؤسسات الدولية فى قدرة مصر على تنظيم الأحداث الكبرى باحترافية وتكون حلقة جديدة من سلسلة حلقات النجاح التى تشهدها خلال تلك المرحلة

واضاف أن مصر سوف تنظم أحداثا بارالمبية لم يسبق أن تم تنظيمها فى القارة الأفريقية والشرق الأوسط حيث نجحت فى الفوز بتنظيم عدد من البطولات العالمية المؤهلة لبارالمبياد باريس 2024 منها اليوم البارالمبي الوطني ٧/٢٢ بالقاهرة بمشاركة ١٩ رياضة بارالمبية

و اجتماع المصنفين الدوليين بمشاركة ١٤٠ فرد من مختلف أنحاء العالم وهو الحدث الهام الذى يقام في الفترة من ٢٦-٢٩ اكتوبر ٢٠٢٣ .

ثم النسخه الحادية عشر من مؤتمر الفستا وهو المؤتمر العلمى الذى يحتفل بعيده الثلاثين لاول مره فى دولة من خارج أوروبا وقد فازت بتنظيمها مصر بعد منافسة قوية مع عدد من الدول الأوروبية والأمريكية وذلك فى الفتره من ٣١ اكتوبر وحتى - ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ بمشاركة ٤٥٠ فرد من مختلف انحاء العالم

بعدها إقامة بطولة كأس العالم لرفع الاثقال في الفترة من ٣-٦ نوفمبر ٢٠٢٣

و بطولة مصر الدولية الثانية للسباحة ٩-١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ والتى فازت مصر بتنظيمها لمدة عامين قادمين

وبطولة افريقيا لكرة القدم المبتورين ٥-١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ القاهرة مشاركة ٨ منتخبات.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى أن عقد سلسلة من الاجتماعات مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لوضع خطة العمل لإنجاح كل هذه البطولات والاحداث حتى تخرج بالشكل الذى يليق بسمعة ومكانة مصر خارجيا

وبهذه المناسبة اتقدم بالشكر للحكومه متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة للدعم اللامحدود الذى تمنحه للجنه البارالمبية لإنجاح تلك الأحداث الرياضية لذوى الاعاقة .