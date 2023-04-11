إفطار جماعي لطالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

نظمت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إفطارًا جماعيًّا لطالبات الكلية، طبقًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

حضر حفل الافطار الدكتور زكي صبري عميد الكلية، والدكتور ثروت حسين سالم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماهر الجبالي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد الجبالي، أستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطالبات الكلية، ومجموعة من الإداريين، ورجاء راغب مديرة المدينة الجامعية.

وعبرت الطالبات عن شكرهن لإدارة الكلية عن هذه اللفتة الجميلة، التي تجمع بين الطالبات وأساتذتهن، والعاملين بها، في إطار من المحبة.

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