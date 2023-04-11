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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إفطار جماعي لطالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

بحضور عميد الكلية

عميد كلية الدراسات
عميد كلية الدراسات الإسلامية بكفرالشيخ
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نظمت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إفطارًا جماعيًّا لطالبات الكلية، طبقًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

 

حضر حفل الافطار الدكتور زكي صبري عميد الكلية، والدكتور ثروت حسين سالم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماهر الجبالي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد الجبالي، أستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطالبات الكلية، ومجموعة من الإداريين، ورجاء راغب مديرة المدينة الجامعية. 

 

وعبرت الطالبات عن شكرهن لإدارة الكلية عن هذه اللفتة الجميلة، التي تجمع بين الطالبات وأساتذتهن، والعاملين بها، في إطار من المحبة. 

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أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كفر الشيخ حفل افطار جماعي بكفر الشيخ عميد كلية الدراسات الإسلامية