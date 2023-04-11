دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يتعادل مع بنفيكا في الشوط الأول

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول بين إنتر ميلان وبنفيكا، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب النور، في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

حاول لاعبو إنتر ميلان كثيرًا على مرمى بنفيكا ولكن محاولاتهم لم تسفر عن أهداف وظلت الشوط الأول سجالا بين الفريقين دون حسم.

بدأ إنتر ميلان المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: ماتيودراميان - اتشيربي - باستوني - دومفريس - ديماركو

خط الوسط: نيكولوباريلا - بروزوفيتش - هينريك مخيتاريان

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - إيدين دجيكو