الأرصاد: اليوم طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 21

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد.

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس و مناطق من القاهرة الكبرى تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

العاصمة الإدارية 22 13

6 أكتوبر 21 13

بنها 21 13

دمنهور 20 12

وادي النطرون 21 13

كفر الشيخ 21 13

المنصورة 20 13

الزقازيق 22 13

شبين الكوم 21 13

طنطا 21 13

دمياط 21 12

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 22 11

السويس 22 13

العريش 20 11

رفح 19 12

رأس سدر 24 15

نخل 21 9

كاترين 19 7

الطور 25 15

طابا 21 12

شرم الشيخ 28 16

الإسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 20 12

مطروح 19 12

السلوم 21 12

سيوة 21 12

رأس غارب 26 19

الغردقة 27 17

سفاجا 28 18

مرسى علم 28 17

شلاتين 30 19

حلايب 26 21

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 28 21

الفيوم 22 12

بني سويف 22 12

المنيا 23 11

أسيوط 23 12

سوهاج 24 13

قنا 24 14

الأقصر 26 15

أسوان 27 16

الوادي الجديد 25 14

أبوسمبل 26 15