ads
الثلاثاء 11 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. تفحم وحدة سكنية في بورسعيد

تفحم وحدة سكنية بمنطقة
تفحم وحدة سكنية بمنطقة السيد متولي في بورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفحمت وحدة سكنية بمنطقة السيد متولي نطاق حي الضواحي في محافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، إثر اندلاع النيران داخلها عقب الإفطار، دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
بالصور.. تفحم وحدة سكنية بمنطقة السيد متولي في بورسعيد

تلقت غرفة العمليات والكوارث والأزمات بحي الضواحي بلاغًا بنشوب حريق داخل وحدة سكنية بالعمارة رقم 75 بمنطقة السيد متولي، فانتقلت الإدارات المعنية بالحي إلى مكان الحريق كما جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لمتابعة تداعيات الحادث، في الوقت الذي انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد إلى الوحدات السكنية المجاورة، دون وقوع أى إصابات.

تبين من المعاينة الأولية اندلاع النيران داخل "الانتريه" ودورة المياه والمطبخ، مما تسبب في تفحم كافة المحتويات، وجرى عمل المعاينة اللازمة للوقوف على أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة.

FB_IMG_1681241937394
FB_IMG_1681241937394
FB_IMG_1681241935544
FB_IMG_1681241935544
FB_IMG_1681241931607
FB_IMG_1681241931607
FB_IMG_1681241933698
FB_IMG_1681241933698
FB_IMG_1681241929758
FB_IMG_1681241929758
وحدة سكنية بورسعيد محافظة بورسعيد حريق أخبار بورسعيد