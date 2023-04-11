حياة كريمة ترسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال بالإسماعيلية

نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية إفطار رمضاني جماعي، بالإضافة إلى إقامة حفل ترفيهي ومسرحسي وتوزيع الهدايا على الاطفال الايتام، داخل نادي عثماسون الرياضي المطل على بحيرة التمساح، وذلك ضمن الاحتفال بيوم اليتيم.



وجاءت الفاعلية بحضور العميد أحمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية، ومحمد جمال المنسق العام للمحافظة، وصلاح داود منسق مركز القصاصين، والدكتور احمد علي منسق مركز ابوصوير، والدكتور عصام يوسف منسق مركز القنطرة شرق، والمستشار ممدوح سالم منسق القنطرة غرب، وسامح عثمان منسق مدينة التل الكبير، ومحمد فراج منسق مركز الاسماعيلية، بحضور ١٥٠ طفلا بجانب المتطوعين.



وأكد العميد احمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالاسماعيلية، أن المؤسسة حريصة على الاحتفال بيوم اليتيم ومشاركة الاطفال في عيدهم من خلال تناول الإفطار الجماعي معهم ورسم البسمة والبهجة على وجوهم وسط أجواء رمضانية.

وحرص المتطوعين بالمؤسسة على مشاركة الاطفال الأيتام فرحتهم من خلال تنظيم عدة فقرات ثقافية وفنية وتوزيع الهدايا من لعب اطفال بجانب الإفطار الجماعي.



وأعرب المتطوعين عن سعادتهم وحرصهم على المشاركة في مثل تلك الفاعليات والتواجد وسط الأيتام لمشاركتهم فرحتهم بيوم اليتيم فيما عبر الاطفال عن سعادتهم بإهتمام المؤسسة بيهم في عيدهم.

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