مصرع شخص وإصابة 3 إثر اصطدام ملاكي ونقل جنوب بورسعيد

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 3 آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، اثر حادث تصادم سيارتين على طريق محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.

استقبل مستشفى 30 يونيو، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، 3 مصابين وجثة نتيجة تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل جنوب بورسعيد، وهم: محمد السيد العزب 42 عامًا، مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج، ومحمد عزت جابر بيومي 30 عامًا، مصابًا بكدمات في الجسم، ويوسف محمد احمد العزب 20 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الإرتجاج، وياسر محمد السيد المغازي 54 عامًا، جثة هامدة.

حُرر محضر بالواقعة، وجاري تقديم الإسعافات للحالات المصابة، ووضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.