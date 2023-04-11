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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هالاند VS جنابري.. تشكيل مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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أعلن الألماني توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة نظيره مانشستر سيتي ، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب الاتحاد في أنجلترا .

جاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي :
الحارس: يان سومير.
خط الدفاع: بينجامين بافارد - دايو أوباميكانو - مياتياس دي ليخت - ألفونسو ديفيز.
خط الوسط: جوشوا كيميتش - ليون جوريتسكا - جمال موسيالا
خط الهجوم: كينجسلي كومان - سيرج جنابري - ليروي ساني.

من جهة أخرى، أعلن الإسباني، بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيلة فريقه لمواجهة بايرن ميونخ وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.
خط الدفاع: ناثان آكي، روبن دياز، مانويل أكانجي.
خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، جون ستونز.
خط الهجوم: جاك جيريليش، إيرلينج هالاند، برناردو سيلفا.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلًا من:
مورينو، كارسون، والكر، فيليبس، لابورتا، الفاريز، جوميز، محرز، بيروني، بالمر، لويس.

وخلال 6 مواجهات سابقة جمعت مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا في المواجهات الثلاث بدور المجموعات، تساوت الكفتان، وفاز كل فريق في 3 مباريات.
 

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