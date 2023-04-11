هالاند VS جنابري.. تشكيل مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

أعلن الألماني توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة نظيره مانشستر سيتي ، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب الاتحاد في أنجلترا .

جاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي :

الحارس: يان سومير.

خط الدفاع: بينجامين بافارد - دايو أوباميكانو - مياتياس دي ليخت - ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: جوشوا كيميتش - ليون جوريتسكا - جمال موسيالا

خط الهجوم: كينجسلي كومان - سيرج جنابري - ليروي ساني.

من جهة أخرى، أعلن الإسباني، بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيلة فريقه لمواجهة بايرن ميونخ وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ناثان آكي، روبن دياز، مانويل أكانجي.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، جون ستونز.

خط الهجوم: جاك جيريليش، إيرلينج هالاند، برناردو سيلفا.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلًا من:

مورينو، كارسون، والكر، فيليبس، لابورتا، الفاريز، جوميز، محرز، بيروني، بالمر، لويس.

وخلال 6 مواجهات سابقة جمعت مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا في المواجهات الثلاث بدور المجموعات، تساوت الكفتان، وفاز كل فريق في 3 مباريات.

