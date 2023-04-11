ضبط فسيخ وسردين غير صالح للاستهلاك في حملة بنبروه

ضبطت حملة من إدارة الرقابة التجارية في مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، كمية من الفسيخ والسردين غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في حملة بنبروه.

جاء ذلك بناءً على تعليمات السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية لمكافحة الغش التجاري.

تشكلت الحملة تحت إشراف علي حسن وكيل المديرية، وشيماء الهندي رئيس قسم البيوع، برئاسة إلهام سامي الكناني، ودكتور أحمد رزق خضير مأموري الضبط القضائي بالإدارة العامة للتجارة الداخلية، وبالاشتراك مع مراقبي الأغذية بدائرة نبروه.

أسفرت الحملة عن ضبط محل أسماك مملحة بحوزته ٤٥ كيلو فسيخ وسردين فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي، بغرض بيعه لجمهور المستهلكين وتم سحب عينات بمعرفة مراقبي الأغذية لإرسالها للمعامل المختصة وتم التحفظ علي المضبوطات.

كما تم سحب عينات من محل فسيخ شهير لإرسالها للمعامل المختصة، وتحرير محضر شهادة صحية لمحل أسماك مملحة، وجار عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة