دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يواجه بنفيكا بتشكيل هجومي

أعلن سيميوني انزاجي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي تشكيل الفريق لمواجهة بنفيكا البرتغالي على ملعب دا لوز ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء تشكيل الأنتر كالتالي :

حراسة المرمى: اونانا

خط الدفاع: دراميان، اتشيربي، باستوني، دومفريس، ديماركو.

خط الوسط: باريلا، بروزوفيتش، مخيتاريان.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، دجيكو.

وتأهل بنفيكا لدور ربع النهائي بعد فوزه أمام كلوب بروج بنتيجة 7-1 فيما فاز إنتر ميلان على بورتو بهدف نظيف في مجموع المباراتين.



يذكر أن الدور نصف النهائي سيقام يومي 9 و10 مايو المقبل، على أن تقام جولة الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته.