محافظ سوهاج يفتتح مركز خدمة عملاء مياه طهطا المطور لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

افتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، مركز خدمة عملاء مياه طهطا والذى تم تطويره ضمن 11 مركز خدمة عملاء بالمحافظة ويخدم ٨١٥٤٠ الف مشترك فى مدينة طهطا وقراها، والتى تضم 5 وحدات محلية قروية هي شطورة وبنجا والصفيحة والصوامعة غرب ونزلة القاضي بالإضافة إلي 29 قرية تابعة و85 كفرًا ونجعًا.

وصرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه تم احلال وتجديد مركز خدمة العملاء بمركز طهطا بعد ان تم ادراج المركز ضمن المراكز التى سيتم بها تنفيذ المرحلة الثانية بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى “حياة كريمة”، ليكون على استعداد لاستقبال المشتركين الجدد وتقدم اكثر من 16 خدمة للعملاء، منها خدمة التعاقد علي عداد مياه جديد، خدمة التصالح على وصلة خلسة، خدمة توصيل الصرف الصحي، خدمة تغير اسم المتعاقد محل الاشتراك، خدمة فحص ومعايرة العداد، خدمة تعديل او استبدال وصلة مياه او وصلة صرف صحى، خدمة تغيير عداد بدل تالف او بدل فاقد، وخدمة اضافة وحدة او اكثر على اشتراك فرعى، وخدمة بيع القطع الموفرة للمياه، وذلك فى اطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



واشار رئيس مياه سوهاج انه تم الانتهاء من تطوير مراكز خدمة عملاء بمراكز دار السلام وساقلتة وجرجا والمنشاة وطما والمراغة وجهينة، وذلك لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.