وزير الشباب يبحث التعاون المشترك مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحث التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة على صعيد البرامج والمشروعات التى تنفذها الوزارة.

تناول اللقاء الحديث عن أطر التعاون على صعيد مجال ريادة الأعمال وتوعية الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة أليات التوسع فى مشروعات الحرف اليدوية كمشروعات صغيرة للفتيات.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على إعداد استمارة مشتركة بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن الشروط والمعايير لتمويل المشروعات الصغيرة وعرضها على منصة توظيف مصر، ليتمكن الشباب الراغبين فى تنفيذ مشروعاتهم الإطلاع عليها والتقديم لتوفير التمويل المطلوب لهم.

وأكد وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى تشجيع الشباب على الإقبال على إقامة المشروعات الصغيرة وتيسير الاجراءات أمامهم ليتمكنوا من تنفيذ مشاريعهم، بالاضافة إلى التعاون على صعيد الأنشطة الى تنفذها الوزارة فى مجالات المشروعات الصغيرة ودراسات الجدوى الاقتصادية وريادة الأعمال.

حضر الاجتماع من وزراة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات.