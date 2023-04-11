توقعات بحالات وفاة نتيجة التغيرات المناخية

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن الظواهر الجوية التي تحدث بالآونة الأخيرة بها نسبة 40% ظواهر وأمور طبيعية، و60% نتيجة للتغيرات المناخية التي تسبب فيها الإنسان بأضراره بالبيئة.

وأضاف أستاذ المناخ، خلال مداخلة هاتفية علي فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن حرائق الغابات من الممكن أن تحدث نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والأمطار الرعدية أو سحب رعدية، مشيرا إلى أن ظاهرة الأمطار الرعدية هي عبارة عن حدوث برق ورعد مصاحب لهذا المطر، وبالتالي تلك الشحنات الكهربائية تؤدي إلى حرق للغازات عندما تسقط، ومع عنف الرياح التي تصاحبها يحدث انتشار لهذه الحرائق.

وأوضح قطب، أنه عندما يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة يؤدي أيضا إلى حرق تلك الغابات، لافتا إلى أنه إذا استمر العالم بهذه الظروف السياسية والنشاط البشري الملئ بالملوثات لجودة الهواء ستزداد عنفا هذه الظواهر الجوية.



وكشف أستاذ المناخ، أنه من المتوقع حدوث مزيدا من الوفيات والقتلى نتيجة هذه الانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية.