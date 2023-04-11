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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

دونيتسك: القوات الأوكرانية بدأت الاستسلام بشكل جماعي في مدينة أفدييفكا

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية
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أعلن إيغور كيماكوفسكي، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الروسية، أن القوات الأوكرانية بدأت الاستسلام بشكل جماعي في مدينة أفدييفكا بالجمهورية.

وقال: "الآن في أفدييفكا يستسلم الكثير من جنود التشكيلات المسلحة الأوكرانية".

وأكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن المهمة الآن تطويق المدينة حيث أنه حتى الآن، لا يزال لدى قوات كييف طرق إمداد إليها.

وشدد بوشيلين، في وقت سابق، على أن كييف تحاول إعادة نشر قواتها من مدينة أرتيموفسك (باخموت) إلى مدينة أفدييفكا في الجمهورية، حيث تتقدم القوات الروسية بنجاح.

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