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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الموافقة على حضور 400 مشجع لكل فريق في كأس مصر لكرة السلة

كأس مصر لكرة السلة
كأس مصر لكرة السلة
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تلقى الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، موافقة من الجهات الأمنية على حضور 400 مشجع لكل فريق خلال مباريات نصف نهائي ونهائي كأس مصر لكرة السلة سيدات ورجال.

وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مواجهات نصف نهائي ونهائي كأس مصر في الفترة من 16 إلى 19 أبريل.

وتقام مواجهات نصف نهائي كأس مصر سيدات يوم الأحد الموافق 16 أبريل بين سبورتنج والجزيرة من طرف، وهليوبلويس والأهلي من طرف آخر على أن يقام النهائي يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل.

فيما تقام مواجهات نصف نهائي كأس مصر رجال يوم الإثنين الموافق 17 أبريل بين الأهلي والجزيرة من طرف والزمالك والاتحاد من طرف آخر، على أن يقام النهائي يوم الأربعاء 19 أبريل.

ومن المقرر أن يتم فتح باب حجز تذاكر المباريات عبر منصة تذكرتي www.tazkarti.com خلال الفترة المقبلة على أن يكون سعر التذكرة الموحدة 50 جنيهًا.

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