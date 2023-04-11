هدى المفتي تبحث عن سر اختفاء تارا عماد في "الصندوق"

تلقت هدى المفتى التي تظهر في شخصية نور لغزاً جديداُ محيراً وهو سر اختفاء تارا عماد (عالية) عازفة الكمان في فرقة أوبرا القاهرة وذلك ضمن أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الصندوق الذي ينافس هذا العام فى النصف الثاني من الموسم الرمضاني.

فوجئت هدى المفتي (نور) التي تلملم شتات نفسها بعد دخولها في مواجهة حادة مع والدتها وانتقالها إلى بيت أبيها ، بإرسال مجهول لبنت خالتها ريم صندوقاً آخراً به صورة لتارا عماد (عالية) مع عضو من فريق الأوبرا إلى جانب فيديو لتارا (عالية) وهي تعزف الكمان باحتراف فى حفل بالأوبرا.



وقررت هدى (نور) ويوسف وياسين الذهاب إلى حفل لتارا عماد (عالية) في الأوبرا حيث أرسل مجهول تذاكر لهم لحضور الحفل ولكنهم فوجئوا بعدم وجود تارا (عالية) ووجود عضو الفريق الذي تصورت معه فى الحفل، ليفاجأ بعد ذلك الثلاثي بأن تارا (عالية) مختفية منذ فترة… وأثار ذلك الشك لدي هدى (نور) التى رأت أن هناك علاقة بين اختفاء عالية واختفاء أروى (اللغز الأول) اللتان ربما تم اختطافهما في ظروف مشابهة. فهل تحليل هدى (نور) صحيح وله صلة بواقع الأحداث؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقات القادمة.



مسلسل الصندوق بطولة هدى المفتي، علي قاسم، أحمد داش، سماح أنور، وعدد من النجوم، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمود رمضان، وإخراج مروان عبد المنعم، ويعرض المسلسل على قنوات MBC ومنصة شاهد.