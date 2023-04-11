المجر تعلن تجديد اتفاقها مع روسيا بشأن إمدادات الغاز

أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيجارتو عن اتفاقية يتم بموجبها دفع تكاليف نقل النفط عبر أوكرانيا مباشرة من قبل شركة النفط والغاز المجرية MOL.

وقال سيجارتو في بيان نشره على حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الإجتماعي- إنه "تم الاتفاق على أنه من أجل الحفاظ على النقل الدائم للنفط عبر أراضي أوكرانيا (إلى المجر - محرر)، ستنظم وزارة العمل مباشرة الدفع مقابل العبور مع مشغلي الشبكات الأوكرانية".

وأعلن سيجارتو، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أنه ناقش مع نائب رئيس الوزراء الروسي والمسؤول عن الطاقة، ألكسندر نوفاك، منع فرض عقوبات على الطاقة النووية والإمدادات عبر خطوط أنابيب الغاز "التيار التركي" و"دروجبا".

وتابع بالقول: "قضية الحفاظ على إمدادات النقل عبر خط أنابيب النفط "الصداقة" مهمة وهي تضمن إمداداتنا النفطية وكذلك تجنب العقوبات التي تهدد الصناعة النووية".