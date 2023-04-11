منحة ناصر للقيادة تُغلق باب التقديم وتنشر إحصائيات المتقدمين للمنحة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي عن غلق استمارة التقديم لمنحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة، حيث وصل المتقدمين للمنحة حوالي ١١٨٥ قيادة شابة من ٩٠ دولة حول العالم، يأتي ذلك تحت شعار "شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب جنوب" وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وبحسب بيان الوزارة فقد مثلت قارة أفريقيا ٨٤.٧% من إجمالي المتقدمين للمنحة، كما مثلت قارة آسيا ١١.٢%، فيما تقدم من قارة أوربا حوالي ٢.٤% ، إلي جانب ٠.٩ % من قارة أمريكا اللاتينية، كما مثلت قارة أمريكا الشمالية نحو ٠.٤ % اجمالي المتقدمين، فيما تمثل قارة أستراليا حوالي ٠.٤ % فقط من إجمالي عدد المتقدمين للمنحة.



وأضاف البيان أن نسبة المتقدمين للمنحة من الجنسين فقد بلغت نسبة المتقدمين للمنحة من الذكور حوالي ٦٣% ، فيما بلغت نسبة الاناث ٣٧% من إجمالي عدد المتقدمين من بينهم حوالي ٢.٧% من ذوي الهمم من مختلف الجنسيات.



وفي سياق متصل كانت قد أعلنت منحة ناصر عن أن الفئة المستهدفة تتراوح أعمارها ما بين ٢٠ إلي ٣٥ سنة من مختلف المجالات والدرجات العلمية من القيادات الشبابية الفاعلة في مجتمعاتهم، وبناءاً عليه جاءت نسبة المتقدمين للمنحة من حاملي درجة الدكتوراه نحو ٥.٧ % إلي جانب ٦.٤ % نسبة المتقدمين من حملة الماجستير المهني، أما الماجستير الأكاديمي فقد بلغت نسبته ٢٠.٥ % من إجمالي المتقدمين، إلي جانب ونحو ٤.٩ % مازالوا بمرحلة الدراسات العليا وحوالي ٧.٩ % منهم حاصلين علي الدبلومة، فضلاً عن حوالي ٤١.٨ % نسبة المتقدمين للمنحة من حاملي البكالوريوس، فيما بلغت نسبة المتقدمين من مرحلة ما قبل التخرج حوالي ١٢.٨% من إجمالي المتقدمين للمنحة.



تجدر الاشارة أن منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة كانت قد حصلت مؤخراً علي الرعاية الصحفية من الهيئة الوطنية للصحافة، فضلا عن الرعاية السياسية للمرة الثالثة علي التوالي من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومن المزمع عقدها يونيه المُقبل ٢٠٢٣.