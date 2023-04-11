أوكرانيا تصد الضربات الروسية في ظل استمرار الهجمات في دونيتسك.. هيئة الأركان العامة الأوكرانية: القوات صدت 52 هجوما خلال يوم

قالت أوكرانيا إن قواتها صدت عشرات الهجمات بينما واصل الجيش الروسي هجومه في منطقة دونيتسك الشرقية بضربات جوية وهجمات بالمدفعية.

وأضافت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان: "على الرغم من الخسائر العديدة في المعدات والقوى العاملة، يواصل العدو، تركيز جهوده الرئيسية على تنفيذ عمليات هجومية في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا".

وأوضحت أن القوات الأوكرانية صدت 52 هجوما خلال اليوم الماضي، لا يزال القتال مكثفًا حيث قام المسؤولون الأمريكيون بتقييم الأضرار الناجمة عن تسرب وثائق سرية تضمنت بعضًا من خطط أوكرانيا لشن هجوم مضاد في الشرق.

ومارس الجيش الروسي ضغوطًا منذ شهور للسيطرة على باخموت، حيث تحولت معركة المدينة إلى واحدة من أكثر المعارك دموية منذ غزت موسكو أوكرانيا في فبراير 2022، بينما كانت بمثابة رمز لتحدي كييف.



وعانى كلا الجانبين من خسائر فادحة في المدينة الصغيرة المدمرة إلى حد كبير الآن.



وقال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، إن الوضع في باخموت لا يزال "صعبًا لكن يمكن السيطرة عليه". واتهم سيرسكي روسيا باستخدام نفس "تكتيكات الأرض المحروقة" في باخموت التي استخدمتها في العمليات العسكرية ضد المتمردين المناهضين للحكومة في سوريا لدعم النظام في دمشق.



وأشار سيرسكي إلى أنها تدمر المباني والمواقع بضربات جوية ونيران المدفعية"، مضيفًا أن روسيا كانت ترسل قوات خاصة ووحدات محمولة جوًا إلى باخموت حيث تم استنفاد أعضاء مجموعة فاجنر المرتزقة الروسية سيئة السمعة التي قادت عملية باخموت.



كما استهدفت الضربات الجوية الروسية مدينة أفدييفكا، وحولتها "إلى أنقاض كاملة"، بحسب بافلو كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك. وقال كيريلينكو: "إجمالًا، بقي حوالي 1800 شخص في أفدييفكا، وجميعهم يخاطرون بحياتهم كل يوم".

ولا يمكن التحقق من روايات ساحة المعركة بشكل مستقل. قد تسمح السيطرة على باخموت لروسيا باستهداف الخطوط الدفاعية الأوكرانية مباشرة في بلدة تشاسيف يار وفتح الطريق أمام الجيش الروسي للتقدم في مدينتين أكبر في منطقة دونيتسك - كراماتورسك وسلوفيانسك.



دونيتسك هي واحدة من أربع مقاطعات في شرق وجنوب أوكرانيا أعلنت موسكو ضمها بشكل غير قانوني في سبتمبر 2022 وتسعى إلى احتلالها بالكامل. المناطق الثلاث الأخرى هي خيرسون ولوهانسك وزابوريزهزهيا.