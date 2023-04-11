سفير تشيلي بالقاهرة يهدي مؤلفات جابرييلا ميسترال لمتحف نجيب محفوظ

استقبل الدكتور هانى أبو الحسن، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، روبرت ايبرت سفير تشيلى بالقاهرة، بمتحف الأديب العالمي نجيب محفوظ، والذى أهدى مكتبة أدباء نوبل بالمتحف المجموعة الثانية من مؤلفات الكاتبة التشيلية جابرييلا ميسترال الحائزة على جائزة نوبل فى الآداب عام 1945.

وأعرب السفير روبرت ايبرت، عن سعادته بإهداء متحف نجيب محفوظ المجموعة الثانية من مؤلفات الكاتبة والشاعرة البارزة الحائزة على جائزة نوبل التشيلية جابرييلا ميسترال.

وأضاف ايبرت، أن أدب أمريكا اللاتينية يحتل مكانة مرموقة فى الثقافة الإسبانية، ومن خلال مشاركة هذه الأعمال الناحجة يستطيع مستخدمى مكتبة أدباء نوبل تحقيق فهم أفضل لهويتنا ورؤيتنا للعالم.

ومن جهته وجه الدكتور هانى أبو الحسن، الشكر لسفير تشيلى على هذه المبادرة والتى بدات عام 2021 بٱهداء مجموعة من أعمال ميسترال لمكتبة أدباء نوبل بالمتحف، والتى تسهم فى إثراء المجتمع المحلى بالعديد من الأفكار والثقافات المختلفة وتعزز التعاون بين البلدين.

أعقب ذلك جولة تفقدية للسفير والقنصل العام بالمتحف.