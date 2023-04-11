رامز جلال عن رنا رئيس: معانا المراهقة الحسناء

وقعت الفنانة رنا رئيس، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في برنامج " رامز نيفر إند" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" والذي يعرض في شهر رمضان.



وقال رامز جلال:" بطلة حلقتنا من أشهر النجوم المراهقين، وضيفتنا بقت نجمة وهي عندها 22 سنة".

وأضاف رامز جلال:"انا هقولك كلمتين الفن عمره مكان شهرة وخلاص الفن عايز أخلاق وذكاء"، وتابع موجها حديثه لرنا رئيس" ركزي في أدوارك واهتمي بالأداء واوعي تتغري، ومش عايز تهور وقلة ادب عشان انا دماغي ناشفة ".

وتابع رامز جلال:" معانا ومعاكوا المراهقة الحسناء والصغيرة على الفن رنا رئيس".