اليوم.. أمازون مصر تطلق حملة تشجيع المنتج المصري

كشف عمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر عن بدء حملة لدعم الشركات المحلية اعتبارا من اليوم ١١ ابريل من خلال تسوق متجر “شجع المنتج المصري” عبر موقع أمازون والذي يضم مجموعة منتقاة من المنتجات التي تربط الشركات المحلية بالعملاء طوال فترة البيع .

وقال فى تصريحات خاصة انه يتم تلبية الطلب المتزايد خلال موسم تخفيضات عيد الفطر المبارك من خلال الشبكة العالمية وتقنيات محطات التسليم من أمازون. حيث تساعد أنظمة إدارة التخزين المتقدمة للشركة والتتبع المتطور وحلول التوجيه العالمية تجربة خدمة عملاء أسرع وأكثر ثقة وملاءمة ، تضم شبكة أمازون في جميع أنحاء مصر 22 محطة توصيل عبر مدن مثل القاهرة والإسكندرية وطنطا والإسماعيلية وأسيوط والعديد من مكاتب خدمة العملاء والشركات.

اضاف ان الحملة تتضمن تخفيضات العيد علي مجموعة من المنتجات والخصومات التي تصل إلى 50٪، كما نقدم خصومات خاصة على الأزياء تصل إلى 70٪ لتلبية احتياجاتهم واهتماماتهم في مواسم الأعياد، إلى جانب كحك العيد بالطبع.



وأضاف الصاحي “يمكن أيضًا لأعضاء أمازون برايم في مصر الاستفادة الكاملة من العروض، من خلال مزايا برايم والصفقات الحصرية المصممة خصيصا لتفضيلات التسوق الخاصة بهم “.



وتتيح أمازون مصر لعملائها من حاملي بطاقات ائتمان لعدد من البنوك وشركات المحمول للحصول على تخفيضات وفرصة الدفع بالتقسيط لمدة تصل تصل إلى 12 شهر بفائدة 0٪.

كما تتاح تجربة تسوق أسهل عن طريق تنزيل تطبيق أمازون لتصفح وتسوق أفضل عروض تخفيضات العيد أو التسوق مباشرة على الموقع الإلكتروني لأمازون. و دفع جميع عمليات الشراء من أمازون مصر من خلال خيارات الدفع عبر الإنترنت بما في ذلك بطاقات الائتمان والخصم.