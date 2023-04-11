محافظ الغربية يهنئ الفائز بجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2023

تقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بخالص التهنئة القلبية، للطفل عمر مراد سامي أبو المحاسن عبد المعطي، الفائز بجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2023، فرع الغناء (الفئة العمرية الأولى) والتي تم تنظيمها للعام الثالث على التوالي تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية.

وأعرب المحافظ عن سعادته وفخره بالموهوب عمر مراد، مقدما التهنئة لأسرته، وموجهاً الدعوة لحضوره للتكريم بالمحافظة.

يذكر أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة قد أعلنت اليوم أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2023، والتي تهدف للاكتشاف ‏المبكر للمواهب الصغيرة من سن ٥ إلى ١٨ عام إلى جانب تحفيز الطاقات الإبداعية في ‏مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن ‏الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، والتي تعمل على بناء ‏الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات ‏مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة ‏والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر، مع ‏مراعاة تقديم الرعاية اللازمة للفائزين لصقل مواهبهم ‏وتنميتها وذلك تشجيعًا لهم على الاستمرار في إبداعهم.‏