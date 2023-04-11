وزير خارجية كازاخستان: روسيا شريكًا إستراتيجيًا رئيسيًا وننتظر علاقات تجارية

أكد وزير خارجية كازاخستان مراد نورتلو، اليوم الثلاثاء أن روسيا تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا لبلاده، وأنه يتطلع إلى علاقات تجارية أوثق بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء (كازينفورم) الكازاخية عن مراد قوله -خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو- " روسيا تعد شريكًا استراتيجيًا واقتصاديًا رئيسيًا لكازاخستان، يتمتع كلا البلدين بعلاقات وثيقة وقوية طويلة الأمد تقوم على الصداقة وحسن الجوار".

وأضاف وزير الخارجية الكازاخي "بفضل التفاعل المكثف والعلاقات الودية لرؤسائنا، قمنا ببناء حوار سياسي ثنائي مكثف وموثوق وبناء، وعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة، بالإضافة إلى إطار تنظيمي قانوني قوي".

وأعلن خلال المشاورات أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم القيام بزيارة إلى كازاخستان في الخريف للمشاركة في منتدى التعاون الأقاليمي الذي سيعقد في كوستاناي.

وهنأ سيرجي لافروف مراد نورتلو على تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للخارجية في كازاخستان، معربا عن ثقته في أن الجانبين سيواصلان تعزيز الشراكة الاستراتيجية.

وكان وزير خارجية كازاخستان قد وصل في وقت سابق العاصمة الروسية موسكو لإجراء محادثات موسعة والتوقيع على خطة عمل 2023-2024 بشأن التعاون بين وزارتي الخارجية الكازاخستانية والروسية.