بالأسماء.. إصابة 23 شخصًا في حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص بمطروح

أصيب 23 شخصًا بإصابات متنوعة، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم سيارة دوبل كابينه بسيارة ميكروباص على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي بنطاق قرية حسنبك التابعة لمركز ومدينة الضبعة شرق مطروح، وتم نقلهم لمستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

استقبل مستشفى الضبعة المركزي بمحافظة مطروح، 23 مصابا في حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.

المصابون هم:

1 حماده عباس ثابت 32 سنة، أسيوط، كدمات بالراس وكدمه بالقدم اليسرى.

2 عماد منتصر يسرى 26 سنة، القاهرة، كدمة بالرأس.

3 أدهم ممدوح السيد 20 سنة، الشرقية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

4 أشرف جمال حسين 25 سنة، سوهاج، كدمة بالبطن.

5 إسماعيل صابرعبد الله 23 سنة، طنطا الغربية، كدمة بالرأس.

6 محمود محمد الخواص 18 سنة، كفر الشيخ، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

7 محمد صبحي أنور 26 سنة، أسيوط، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

8 خالد شحاتة أشرف 34 سنة، الدقهلية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

9 محمد إبراهيم قطب 24 سنة، الغربية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

10 إبراهيم رمضان أبو السعد 28 سنة، طنطا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

11 أحمد علاء جمال 26 سنة، طنطا، كدمة باليد اليمنى.

12 عصمت عبدالله محمد 39 سنة، سوهاج، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

13 سالم صالح سالم 33 سنة، الشرقيه، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

14 ضيف إبراهيم ضيف 35 سنة، أسيوط، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

15 على محمد حسن 18 سنة، المنيا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

16 محمد أيمن عبدالكريم 28 سنة، شبرا الخيمة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

17 الطيب عبد المنعم خلف 28 سنة، أسيوط، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

18 محمد صالح سالم 25 سنة، الشرقيه كدمات وسحجات بالوجه

19 محمد إبراهيم ضيف 32 أسيوط، كدمات وسحجات بالظهر.

20 علاء الدين احمد محمد 38 سنة، الأقصر، كدمات وسحجات بالجسم.

21 عطيه سليمان الفيومي 32 سنة، البحيرة، كدمة بالوجه.

22 محمود صابر إبراهيم 28 سنة، شبرا الخيمة، كدمات وسحجات بالجسم.

23 يوسف عطية إبراهيم الصباغ 42 سنة، كفر الشيخ، كدمة بالظهر.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.