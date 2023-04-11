دوري أبطال أوروبا.. تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام مانشستر سيتي

يواجه فريق بايرن ميونخ الألماني مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب "أليانز آرينا" يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: يان سومير

خط الدفاع: جواو كانسيلو - بنيامين بافارد - ماتيس دي ليخت - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميتش - ليروي ساني - توماس مولر

خط الهجوم: جمال موسيالا - ساديو ماني - سيرج جنابري