حسام موافي عن كلمة «واضربوهن» في القرآن: الناس بتفسر على مزاجها

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، عن مكانة المرأة في الإسلام، موضحًا أن هناك العديد من الأشخاص في المجتمع أساءوا للمرأة في حياتها، وجاءوا بأمور بعيدة عن تعاليم الإسلام.

وقال حسام موافي، خلال تقديم برنامج «ربي زدني علما»، عبر فضائية «صدى البلد»، إن الإسلام لم يأمر بضرب المرأة، ولكن البعض يفسر قوله الله تعالى «واضربوهن»، بصورة خاطئة، حيث يكون الضرب للمرأة غير الملتزمة الناشز.

وأوضح الدكتور حسام موافي، أن الإسلام كرم المرأة، وهناك العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي حثت على مكانة وحقوق المرأة، كما أن الأنثى هي المفضلة عند الله عزوجل وليس الرجل.

وأكمل: المرأة تقوم بثلاث أمور لا يقوم بهم الرجل، حيث المرأة «تحمل، وتلد، وترضع»، وهذه الأمور بعيدة عن الرجل، كما أن الرجل الذي يضرب زوجته بعيد عن الله، ولن يرضى الله عنه.

وأشار موافي، إلى أن الحجاب حماية للمرأة، حيث الإسلام حافظ على مكانة المرأة، موجها حديثه للداعين لعدم ارتداء الحجاب بالقراءة في السيرة الذاتية لأم المؤمنين عائشة زوجة النبي -صلى الله عليه وسلم.