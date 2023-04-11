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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تبحث مع إيطاليا المساعدات العسكرية الجديدة

المساعدة العسكرية
المساعدة العسكرية
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ناقش وزيرا خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا ونظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني خلال محادثة هاتفية، اليوم الثلاثاء، المساعدة العسكرية الجديدة التي يمكن أن تقدمها روما إلى كييف.

وقال كوليبا في تغريدة على تويتر: "تحدثت اليوم مع نظيري الإيطالي أنطونيو تاجاني. ناقشنا المساعدة الجديدة التي يمكن أن تقدمها إيطاليا لتأمين انتصار أوكرانيا على روسيا".

يذكر أن مجموعة من حوالي 20 جنديا أوكرانيا أكملوا برنامجا تدريبيا على نظام الدفاع الصاروخي "سامب تي" في إيطاليا في 20 مارس.

ومن المتوقع أن يتم تسليم النظام إلى أوكرانيا هذا الربيع.

أوكرانيا المساعدة العسكرية روما كييف روسيا