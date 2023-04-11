أوكرانيا تبحث مع إيطاليا المساعدات العسكرية الجديدة

ناقش وزيرا خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا ونظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني خلال محادثة هاتفية، اليوم الثلاثاء، المساعدة العسكرية الجديدة التي يمكن أن تقدمها روما إلى كييف.

وقال كوليبا في تغريدة على تويتر: "تحدثت اليوم مع نظيري الإيطالي أنطونيو تاجاني. ناقشنا المساعدة الجديدة التي يمكن أن تقدمها إيطاليا لتأمين انتصار أوكرانيا على روسيا".

يذكر أن مجموعة من حوالي 20 جنديا أوكرانيا أكملوا برنامجا تدريبيا على نظام الدفاع الصاروخي "سامب تي" في إيطاليا في 20 مارس.

ومن المتوقع أن يتم تسليم النظام إلى أوكرانيا هذا الربيع.