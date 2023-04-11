السجن 3 سنوات لمتهم أحرز سلاحا ناريا ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن 3 سنوات لمتهم أحرز سلاح ناري ببورسعيد.



وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 19 من شهر يناير عام 2023 بدائرة قسم الجنوب أول بمحافظة بورسعيد، والمتهم فيها “م.س.ا”، ويبلغ من العمر 33 عاما، حيث أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا عبارة عن فرد خرطوش.



وشهد مأمور الضبط القضائي وهو أحمد رجب محمد نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الجنوب بأنه حال مروره الأمني أبصر المتهم، وما أن شاهده حتى القى أرضا سلاحا ناريا عبارة عن فرد خرطوش فقام الضابط بالتقاطه، وبضبط المتهم ومواجهته أقر باحرازه بقصد الدفاع عن نفسه، وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة وهو صالح للاستعمال.

حكمت المحكمه بالسجن لمدة ثلاث سنوات علي عامل المنفذ المتهم، وتغريمه مبلغ ألف جنيها عما أسند اليه، ومصادرة السلاح الناري المضبوط، والزمته المصاريف الجنائية.