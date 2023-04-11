فريق ألماني.. فابريزيو رومانو يكشف وجهة مرموش المقبلة

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات العالمية، وجهة الدولي المصري عمر مرموش بعد رحيله عن فولفسبورج الألماني بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن نادي فولفسبورج، في بيان عبر موقعه الرسمي، رحيل مرموش عن الفريق بعد 6 سنوات قضاها بين جدرانه حيث ضم اللاعب في 2017 قادما من وادي دجلة، وأخرجه معارا مرتين مع سانت باولي وشتوتجارت.



وقال رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": مرموش يقترب من الانضمام إلى فريق آينتراخت فرانكفورت في صفقة انتقال حر.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 41 نقطة فيما يأتي فولفسبورج في المركز التاسع برصيد 39 نقطة.