130 عضوًا بالكونجرس يطالبون بتصنيف الحرس الثوري الإيراني إرهابيًا

الثلاثاء 11/أبريل/2023 - 06:05 م

أصدر أكثر من 130 من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين والجمهوريين خطابًا يطلبون فيه من الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

في إشارة إلى التهديدات المتعددة التي شكلتها المجموعة على الصعيد الدولي، بما في ذلك محاولة قتل الكاتب سلمان رشدي في الولايات المتحدة ومؤامرة لقتل مساعد ترامب السابق جون بولتون، زعمت الجماعة أن إيران لا تزال "راعيًا رئيسيًا للدولة للإرهاب".

وتحظر الولايات المتحدة في عام 2019 في ظل إدارة ترامب، الحرس الثوري الإيراني يعمل منذ عقود في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وآخرها، بما في ذلك مؤامرة لقتل صحفيي إيران الدوليين في لندن.

وأظهرت دراسة حديثة أجراها مركز مكافحة الإرهاب في ويست بوينت أن إيران حرضت في السنوات الخمس الماضية على 33 مؤامرة على الأقل لمراقبة أو اختطاف أو اغتيال مواطنين في أوروبا "، كتب أعضاء في مجلس النواب الأمريكي في رسالتهم.

وتطالب الجاليات الإيرانية في أوروبا وأمريكا الشمالية والعديد من السياسيين والمسؤولين الأوروبيين والاتحاد الأوروبي بأن يتحرك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لحظر فيلق الحرس الثوري في أعقاب حملة قمع قاتلة للمتظاهرين منذ سبتمبر 2022.

وقتلت قوات الأمن تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني أكثر من 500 مدني خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام، وأصابت مئات آخرين بجروح خطيرة واعتقلت أكثر من 20 ألفًا.

ومن بين المعتقلين مئات من تلاميذ المدارس والناشطات والصحفيين والفنانين.

وأصبحت قضية إضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الكيانات الإرهابية في أوروبا نقطة حشد للمغتربين الإيرانيين، الذين أطلقوا حملات عبر الإنترنت ونظموا احتجاجًا كبيرًا في ستراسبورغ في 16 يناير للضغط على البرلمان الأوروبي لتمرير القرار.

أقر البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة في 19 يناير قرارًا يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية، لكن قراره ليس ملزمًا للهيئات التنفيذية للكتلة.

بينما تقول عدة دول رئيسية في الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وفرنسا، إنها تبحث في الأمر، جادل رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن مثل هذه الخطوة تتوقف على قرار قانوني من قبل محكمة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، يعتقد النقاد أن الاتحاد الأوروبي لا يريد الإساءة إلى النظام الإيراني، ولا يزال يأمل في فتح الطريق أمام اتفاق نووي مع طهران.