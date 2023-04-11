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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عبد الهادي يمنح بلحاج وعمرو السيسي تعليمات فنية خاصة في مران الزمالك

الزمالك
الزمالك
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منح مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة لكل من أحمد بلحاج وعمرو السيسي ثنائي الأبيض، على هامش التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة حرس الحدود في مسابقة الدوري.

 

وحرص المدرب العام خلال المران على شرح بعض الأفكار الفنية للثنائي، بجانب كيفية تنفيذ عملية الضغط على المنافس، في حال فقدان الكرة.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أحمد بلحاج عمرو السيسي عبد اللطيف أبورجيلة حرس الحدود