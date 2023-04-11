نواب ونائبات قادمات: مصر دولة قوية برئيسها وجيشها وشرطتها وشعبها

الثلاثاء 11/أبريل/2023 - 05:03 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن تفقد وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الي قسم شرطة مدينة نصر أول، وتناول وجبة الإفطار مع الضباط والجنود والاطمئنان على سير العمل والخدمات المقدمة، هي رسالة دعم لرجال الشرطة على الدور الذي يقومون به في حفظ الامن والتضحيات التي يقومون بها لتوفير الأمن والأمان للمواطنين.



وأضافت في بيان اليوم، أن وزارة الداخلية تتماشي سياساتها مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً أن ‫أجهزة الدولة قامت بجهد كبير من خلال إنشاء مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل تضاهى مثيلها بالعديد من دول العالم وهى نموذج للمؤسسات الإصلاحية التى تعكس آفاق التطوير والتحديث التى تقوم بها مصر كل يوم.

كما أشادت بتنظيم حفل إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا العام، والذي ضم جميع أطياف المجتمع المصري من القيادات الشعبية، وعددًا كبيرًا من الوزراء وكبار رجال الدولة ولفيف من الشخصيات العامة والمواطنين.

ووجهت الشكر للرئيس السيسي الذي يضرب أروع الأمثلة في متابعة كل صغيرة وكبيرة وحرصه علي التواجد دائما في مواقع العمل بين أبنائه من رجال الشرطة ، مؤكدة أن مصر دولة قوية برئيسها وجيشها وشرطتها وشعبها التي تقف خلف القيادة السياسية لاستمرار عملية البناء والتطوير.