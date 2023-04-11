طلاب الخدمة الاجتماعية ببنها يطلقون مبادرة كلنا واحد.. ويوزعون وجبات إفطار

انطلقت صباح اليوم فعاليات مبادرة كلنا واحد بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها برعاية الدكتور أحمد محمد يوسف عميد المعهد وتحت إشراف ورئاسة الدكتورة مني هدهد مدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشارك فيها شباب أصدقاء البيئة بالمعهد. وبمشاركو اعضاء هيئة التدريس بالمعهد الدكتورة وسام الشاذلي والدكتور سيد جوده.

وأعلن الدكتور أحمد محمد يوسف عليق عميد المعهد تدشين المبادرة التى تهدف إلى نشر قيم الترابط والمودة والمحبة بين الطلاب بعضهم البعض ونشر الحب والتسامح بين الأفراد وحثهم على التواصل الاجتماعي وخلق جيل من الشباب قادر على النهوض بمصر ورفع شأنها بين الأمم وبما ينعكس على الوطن مصر وشعبها العظيم.

وقالت الدكتورة منى هدهد مدير خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن فعاليات المبادرة تمثلت في توزيع الهدايا ووجبات الإفطار والعصائر على مرضى المستشفيات والمارة بالشوارع وتوجيه الشكر لرجال الشرطة والعيون الساهرة على خدمة المجتمع المصرى .

الطلاب

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