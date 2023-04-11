جامعة الزقازيق تكرم الأمهات المثاليات من الجهاز الإداري والخدمات المعاونة

كرمت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم الثلاثاء الأمهات المثاليات على مستوى الجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة علي تكريم النماذج المتميزة في إحتفالية يسودها أجواء من البهجة والوفاء والعرفان بالجميل.

جاء ذلك بحضور عادل فيكتور أمين عام الجامعة و الأمناء المساعدين وعدد من عمداء الكليات ومديرين العموم، بالاضافة إلى حضور أبناء الأمهات المكرمات وأحفادهن.

وخلال كلمتها تقدمت نائب رئيس الجامعة بخالص التهنئة للأمهات المكرمات في هذه المناسبة الطيبة داعية لهن بحياة طيبة مليئة بالصحة والعافية ، وقامت بإهدائهن شهادات تقدير وحافز مادي للثلاثة مراكز الأولي من كل فئة، مشيرة أن هذا التكريم هو تتويجاً لتميزهن على المستوي الأسري والعملي والأخلاقي، وتقديم الكثير من التضحيات من أجل الأسرة والأبناء للوصول بهم إلى بر الأمان.

أكدت نائب رئيس الجامعة على دور المرأة المصرية الرائد، فهى تكافح دائما على مر العصور، وتثبت أنها قادرة على التغيير والعمل وتستطيع تحمل المسئولية في مختلف المجالات بجانب دورها في بناء الأسرة والمجتمع.

فاز بلقب الأم المثالية لهذا العام ٢٠٢٣ ثلاث أمهات من الموظفات وهن حنان أبو طالب طب بشري ، ونجلاء حمدي شؤون تعليم وطلاب ، وألفت سعيد موسي حاسبات ومعلومات، وتسعة من الأمهات بالخدمات المعاونة وهن سوميه محمد إدارة حضانة الطفل ، والفت عبدالرؤوف تمريض وحنان أحمد محمد الآداب وسامية عبد الحميد علوم وهانم محمد رزق خدمات معاونة ونفيسه أمين مدن جامعية ، وعزيزة مصطفي رعاية عاملين وناهد حسن حاسبات ، ورضا فتحي تربية نوعية) .

والجدير بالذكر ان الأمهات الفائزات باللقب تم إختيارهن وفقًا لعدد من المعايير مابين كثير تقدمن للمسابقة من الجهاز الإداري والخدمات المعاونة من مختلف الإدارات والكليات بالجامعة حيث جاء اختيارهن من قبل لجنة مشكلة برئاسة الدكتور خالد درندلي رئيس جامعه الزقازيق وعضوية كلًا من الدكتورة نهله الجمال الأستاذ بكلية الطب، والدكتور اسامه إسماعيل عبد الباري وكيل كلية الأداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعادل كامل ڤيكتور أمين عام الجامعة ، و عارف صبحي يوسف أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وناصر أحمد محمد مدير عام إدارة الخدمات الإدارية ، وأحمد محمد كامل مدير إدارة رعاية العاملين بالجامعة.