من هو اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد الجديد؟ (صور)

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارًا بتعيين اللواء مازن صبرى مديرا لأمن بورسعيد خلفا للراحل مدحت عبد الرحيم الذي تُوفي في حادث انقلاب سيارة ملاكي .

وتخرج اللواء مازن صبري من كلية الشرطة عام ١٩٨٩، والتحق بالعمل بمديرية أمن القاهرة وعمل بقسم مدينة نصر ثم ضابط مباحث أقسام مصر الجديدة وبولاق وباب الشعرية ثم رئيس مباحث نقطة شرطة الجزيرة بقسم قصر النيل ومن ثم نقل الى مديرية أمن المنيا رئيسًا لعمليات إدارة البحث الجنائي وبعدها نقل إلى تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام ثم عاد لمديرية أمن القاهرة رئيسا لمباحث روض الفرج والتبين.

وعمل صبرى بعد ذلك مديرًا للرقابة الجنائية ومديرًا لإدارة العمليات بالمديرية ونقل بعد ذلك لقطاع التفتيش والرقابة ليعمل مفتشًا لمديريتي أمن البحر الأحمر، ثم الجيزة وقطاع الحماية المجتمعية ومن بعدها وكيلًا لقطاع التفتيش للمنطقة المركزية الى ان تم اختياره مديرًا لأمن بورسعيد خلفًا للراحل اللواء مدحت عبد الرحيم .

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