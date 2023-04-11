الخريطة الزمنية لمواعيد امتحانات صفوف النقل والإعدادية بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية الخريطة الزمنية لمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والإعدادية بالقليوبية.

وتضمن الجدول إجراء امتحانات الصف الأول والثاني والثالث تعليم مجتمعي من 6 مايو إلى 7 مايو، والصف الرابع والخامس الابتدائي عام ومجتمعي 6 مايو حتى 9 مايو، الصف السادس والسابع الابتدائي صم السبت 6 مايو حتى الثلاثاء 9 مايو، والصف السادس الابتدائي عام ومجتمعي ومكفوفين الأربعاء 10 مايو حتى 14 مايو.

وتضمنت الخريطة ان الامتحانات كالتالي:

الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي تعليم مجتمعي السبت 6 مايو حتى الأحد 7 مايو، (يومان)

الصف الرابع والخامس الابتدائي عام - مجتمعي - صم - مكفوفين 6 مايو حتى 9 مايو المقبل (4 أيام)، الصف السادس الابتدائي (عام - مجتمعي - مكفوفين) 10 مايو حتى 14 مايو المقبل 4 أيام،

الصف السادس والسابع الابتدائي صم 6 مايو وحتى 9 مايو المقبل (4 أيام)، الصف الثامن الابتدائي صم 10 مايو حتى 14 مايو المقبل (4 أيام)، النقل الأول والثاني الإعدادي العام والرياضي 6 مايو حتى 14 مايو 8 أيام.

النقل الأول والثاني الإعدادي "المكفوفين - الصم - المهني " الاثنين 8 مايو حتى 13 مايو المقبل (6 أيام)، شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي العام والرياضي الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 من 18 مايو حتى 24 مايو المقبل (6 أيام)، شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي المهني الإعدادية المهنية 18 مايو حتى 24 مايو المقبل (6 أيام)، شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي للصم والمكفوفين من 18 حتى 24 مايو المقبل (6 أيام).

النقل الأول والثاني الثانوي العام والرياضي من 7 مايو حتى 17 مايو المقبل (10 أيام)، النقل الأول والثاني الثانوي للمكفوفين من 6 مايو حتى 14 مايو المقبل (8 أيام)، النقل الأول والثاني الثانوي للصم من 6 مايو إلى 13 مايو المقبل (7 أيام)، النقل والتخصص للخط العربي من 6 مايو حتى 16 مايو المقبل (10 أيام).

ووجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالتأكيد على الاستعدادات لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادات العامة وتوفير كل ما يلزم لها.