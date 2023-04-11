السجن المشدد 10 سنوات لصياد تاجر بالمخدرات في بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة صياد مُدان بالاتجار في المخدرات ببورسعيد بالسجن المشدد 10 سنوات.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 30 ديسمبر عام 2022 بدائرة قسم الزهور والمتهم فيها: "ع.م.م.ب" ويعمل صياد، حيث أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا للاندازول والكربوكسميد في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بغير تصريح سلاحًا أبيضًا، كما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحوي الاندازول والكربوكسميد المخدرين والمدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه 100 ألف جنيها عما أسند اليه، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، وألزمته المصاريف الجنائية.