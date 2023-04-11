غرفة الصناعات الغذائية تطلق أولى فعاليات مبادرة « المسار الأخضر»

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، انطلاق أولي فعاليات مبادرة «المسار الاخضر» بالتعاون مع مشروع الغذاء للمستقبل – تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID».

صرح بذلك محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة.

وقال البسيوني، يأتي إطلاق مبادرة المسار الأخضر ايمانا من الغرفة بأهمية قطاع التصنيع الزراعي الذي يعد من أهم القطاعات الصناعية التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد القومي، وكذا أهمية الدور الذي يلعبه القطاع للحفاظ علي الأمن الغذائي ومحاربة الفقر وتوفير فرص عمل كريمة للجنسين بالمناطق الريفية.

و أضاف تهدف المبادرة إلي مساعدة وتأهيل وتدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التصنيع الزراعي علي التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء مما يعزز تنافسية المنتجات وسهولة نفاذها إلي الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية والحفاظ علي معدلات نمو الاستثمار وفرص العمل.

من جانبها قالت ريهام غازي مدير إدارة التدريب وتطوير الأعمال بالغرفة، نظراً للإقبال علي مبادرة المسار الأخضر، سيتم فتح باب الاشتراك لمرة أخري لاستفادة عدد أكبر من المنشآت الغذائية بالمحافظات، مشيرة أنه تم توسيع نطاق عمل المبادرة لتشمل 15 محافظة وهي محافظات القاهرة الكبرى، والشرقية، والإسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، والإسماعيلية، وبني سويف، واسيوط، والمنيا، و الاقصر، وقنا، واسوان، والغربية، وسوهاج، بالإضافة إلى محافظة الدقهلية.

هذا ويتم الانضمام للمبادرة من خلال تسجيل البيانات المطلوبة بالرابط الإلكتروني https://forms.gle/pjRTPkWL9kn3f7NE8 في موعد أقصاه 31 مايو 2023.