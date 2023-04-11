سامح شكري: اليونان تمنح مصر التأييد المطلق في المنظمات الدولية

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن هناك دول قليلة تمنح مصر التأييد المطلق لترشيحاتها للمنظمات الدولية دون مقابل أو دون انتظار لمقابل، ولكن من منطلق الثقة التي تولدت خلال السنوات الماضية، وأبرزها اليونان والتي ترى أن من يمثل مصر بالمنظمات الدولية هو أيضًا يمثل اليونان والعكس صحيح، وهذا ما سوف نستمر عليه.

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني نقلته فضائية اكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن مجالات التعاون التي نسعى إليها مرتبطة بالربط الكهربائي بين مصر واليونان ومنها للقارة الأوروبية، والاستفادة من الزخم الذي حققه مؤتمر المناخ COP 27 في مصر، والاعتماد على الطاقة المتجددة، وانخفاض درجة حرارة الكوكب والحفاظ على الكوكب للأجيال القادمة.

وتابع سامح شكري، وزير الخارجية، أن ما تستطيع مصر أن توفره من طاقة من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وتوفيره لأوروبا يعزز من العلاقات التجارية والاقتصادية بيننا، ويؤكد الامتزاج والاعتماد المتبادل فيما بين الطرفين، وتنوع مصادر الطاقة من المجالات الهامة في إطار العلاقات بين البلدين.